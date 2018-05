AEC Partner für Forschungslabor in Nigeria

Die Linzer Ars Electronica (AEC) ist Partner eines neuen Forschungs- und Entwicklungslabors in Abuja, (Nigeria). Das Zentrum soll es heimischen Talenten ermöglichen, kreative Lösungen für die Herausforderungen in Afrika zu finden, hieß es am Mittwoch.

Die „Gallery of Code“ bietet den jungen Leuten Platz, fördert sie, Ideen zu entwickeln und leitet Workshops, so die Tageszeitung „Vanguard Media“. Dahinter steht der nigerianische Software-Entwickler Oscar Ekponimo, der Erfinder von Chowberry Inc., einer App, die Supermärkte und Geschäfte einerseits sowie NGOs und Wohltätigkeitsorganisationen andererseits verbindet, um übrig gebliebene bzw. Lebensmittel kurz vor dem Ablaufdatum an Waisenhäuser und andere Bedürftige verteilen zu können.

Vorstellung bei AEC im September

Kommende Woche erscheint ein Interview mit Ekponimo am Blog der Ars Electronica, erfuhr die APA. Das AEC stellt dem Zentrum modernes Equipment zur Entwicklung von Prototypen zur Verfügung, die österreichische Regierung finanzielle Mittel.

Das Lab soll internationale Wissenschaftler, Techniker und Medienkünstler mit talentierten nigerianischen Studenten und Start-up-Gründern zusammenbringen, um gemeinsam innovative zukunftsweisende Projekte zu entwickeln. Es gab bereits einen open call zur Einreichung von Projekten. Die Finalisten werden ihre Arbeiten beim Ars Electronica Festival im September in Linz präsentieren.