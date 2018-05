Pflegekraft soll neuer Lehrberuf werden

Eine eigene Lehre für die Pflege fordert Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der Obmann des OÖ Hilfswerks. Nur so könne man junge Menschen für den Beruf gewinnen und den wachsenden Bedarf an Pflegekräften sicherstellen.

Die meisten Jugendlichen entscheiden sich im Alter zwischen 15 und 17 Jahren für ihre Berufe - für sie sei aber keine Ausbildung als Pflegekraft möglich, obwohl sich viele junge Menschen für diese Berufsausbildung interessieren würden, kritisiert Hattmannsdorfer.

Drittbeliebteste Lehre in der Schweiz

Hattmannsdorfer nennt die Schweiz als Vorbild: Jährlich würden dort mehr als 4.000 junge Menschen in dem Lehrberuf Pflege ausgebildet. Dabei handle es sich um die drittbeliebteste Lehre in der Schweiz. Außerdem fordert der Landtagsabgeordnete mehr Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Berufen im Sozial- und Gesundheitsbereich, derzeitige Hürden sollten abgebaut werden. Dadurch könnten etwa Menschen mit einer Ausbildung im Krankenhausbereich auch in den Pflegebereich wechseln.

Auch die FPÖ will sich - gemeinsam mit der ÖVP - noch in der Landtagssitzung diesen Donnerstag für die Schaffung eines Lehrberufs im Pflegebereich einsetzen. In den kommenden Jahren würden allein im stationären Altenpflegebereich mehr als 700 zusätzliche Pflegekräfte benötigt, so Oberösterreichs FPÖ-Klubobmnan Herwig Mahr. Auch Helena Kirchmayr, Klubobfrau der ÖVP, verweist darauf, dass die Schaffung eines Lehrberufs im Pflegebereich notwendig sei, damit es in Zukunft genügend qualifizierte Pflegekräfte gäbe.

Das OÖ Hilfswerk erwirtschaftete im Vorjahr mehr als 32 Millionen Euro: ein Plus von sechs Prozent. Laut Geschäftsführerin Viktoria Tischler beschäftigt das Hilfswerk mehr als 1.300 Mitarbeiter, die von 400 ehrenamtlichen unterstützt werden. Pro Tag legen sie in ganz Oberösterreich knapp 8.000 Kilometer zurück. Auch deshalb, weil im Bereich der mobilen Pflege die Nachfrage im Vorjahr stark angestiegen ist.

