8.278 Euro für royales Paar als PEZ-Spender

Die Versteigerung eines einzigartigen Sets von Prinz Harry und Meghan Markle als PEZ-Spender hat 7.300 Pfund (8.278 Euro) eingebracht. Der Erlös der Auktion geht zur Gänze an die Make-A-Wish Foundation.

Die in Traun nahe Linz beheimatete Firma Haas hat anlässlich der royalen Hochzeit am 19. Mai ein Unikat des Traumpaares aus Plastik hergestellt und für einen guten Zweck versteigert. Die Auktion begann mit einem Preis 0,99 Euro und endete am Sonntag, 22.00 Uhr.

46 Käufer hätten Gebote für die begehrten Spender „Harry & Meghan“ abgeben, berichtete das Unternehmen am Montag.

Deutlich wertvoller war offenbar ein „royales Zuckerlspenderpaar“ von Prinz William und Catherine Middleton im Jahr 2011. Das Höchstgebot für das damalige Set lag bei 17.000 Dollar.

