Cobra-Einsatz mitten in Linz

Ein Polizeieinsatz und ein Gastgarten, der geräumt wurde waren die Folgen unbedachten Hantierens mit einer sogenannten Softairwaffe in Linz. Sogar die Sondereinheit Cobra musste eingreifen.

So hatten sich viele Gastgartenbesucher eines Restaurants in der Linzer Landstraße ihren Samstagabend wohl nicht vorgestellt. Im Fenster einer nahegelegenen Wohnung sahen sie einen Mann, der mit einer Waffe vor einem Fenster auf- und abmarschierte. Nicht wissend, dass es sich um eine sogenannte Softgun handelte. Diese Pistolen sehen nämlich oft täuschend echt aus, mit Feder- oder etwa auch Gasdruck können damit kleine Geschosse, meist aus Kunststoff abgefeuert werden.

Waffe war „nur“ Softgun

Die Polizei wurde verständigt, der 30-Jährige verschloss aber die Wohnungstür. Letztlich rückte auch das Einsatzkommando Cobra an. Telefonisch wurde mit dem vermeintlich gefährlich Bewaffneten Kontakt aufgenommen und der Mann ließ die Polizei in die Wohnung.

In einem Kellerabteil konnte dann eine Softgun sichergestellt werden und der Mann wurde angezeigt. Während des Einsatzes war der gut besuchte Gastgarten in der Zeit von 21.00 bis 22.00 Uhr am Abend geräumt worden.