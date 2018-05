Bürgermeister-Stichwahl in Grünau

In Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahl muss abgehalten werden, weil der bisherige Amtsinhaber im Dezember bei Waldarbeiten ums Leben gekommen ist.

Klaus Kramesberger von der SPÖ oder Wolfgang Bammer von der ÖVP - für einen dieser Kandidaten müssen sich die stimmberechtigten Grünauer am Sonntag in der Wahlkabine entscheiden. Die Bürgermeister-Stichwahl in der flächenmäßig größten Gemeinde Oberösterreichs verspricht Spannung, denn beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte jeder der damals drei Kandidaten in etwa ein Drittel der Stimmen erhalten.

Ergebnis am späteren Nachmittag

Im ersten Wahlgang schied der Kandidat der FPÖ nur knapp aus. Das Ergebnis der heutigen Wahl wird am späteren Nachmittag feststehen. Grünau bekommt einen neuen Bürgermeister, nachdem der bisherige Amtsinhaber, Alois Weidinger von der SPÖ, im Dezember bei Waldarbeiten tödlich verunglückte.

Auch in St. Konrad wird gewählt

Gewählt wird heute auch in St. Konrad, nachdem der bisherige ÖVP-Bürgermeister Franz Kronberger aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist. ÖVP und SPÖ gehen in St. Konrad in das Rennen um das Bürgermeisteramt.

