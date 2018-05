Unfall mit Imker - Bienen entkommen

Weil ein 79-jähriger Imker den Gegenverkehr übersehen haben dürfte, wurden am Donnerstag in Mauerkirchen (Bezirk Braunau am Inn) drei Personen verletzt - und tausende Bienen entkamen aus ihren Kästen.

Ein 79-jähriger Imker aus Braunau am Inn wollte in den Wald fahren, um dort seine Bienen-Kästen mit Jungköniginnen aufzustellen. Die Bienen hatte er im Auto. Beim Abbiegen von der Bundesstraße B156 Richtung Wald dürfte der Mann den Gegenverkehr übersehen haben, berichtet die Polizei.

Pressefoto Scharinger

In dem entgegenkommendem Auto saß ein Brüderpaar, ebenfalls aus Braunau. Die beiden - 19 und 21 Jahre alt - und der 79-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten vom Notarzt an der Unfallstelle versorgt werden. Anschließend wurden die drei ins Krankenhaus nach Braunau am Inn gebracht.

Pressefoto Scharinger

Um die Bienen kümmerte sich laut Polizei der Sohn des Imkers. Einige der Kästen sind beim Zusammenstoß aufgegangen, sodass Bienen ins Freie gelangt sind - und den Einsatzkräften ihre Arbeit nicht gerade erleichtert haben dürften.

Pressefoto Scharinger

Aufgeregt schwirrten die aus den zerstörten Kisten entkommenen Bienen um den Unfallort. Aggressiv waren sie laut Polizei nicht, für den Einsatz zogen die Helfer aber trotzdem sicherheitshalber Schutzanzüge an.