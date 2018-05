Personalrochade in der Wirtschaftskammer

In der Bundeswirtschaftskammer gibt Christoph Leitl in wenigen Tagen die Führung an Harald Mahrer ab, in der oö. Wirtschaftskammer steht ein größerer personeller Umbau bevor.

Hermann Pühringer soll neuer Kammerdirektor werden und damit Walter Bremberger nachfolgen. Pühringers Stellvertreter als Direktor dürfte der ehemalige Büroleiter von Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer, Gerald Silberhumer werden. Präsentiert werden soll die Rochade am Freitag.

Leitl wünscht sich „effiziente Demokratie“

Der scheidende Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl wünscht sich zum Abschied für Europa eine „effiziente Demokratie“, um nicht zuletzt im Wettbewerb mit dem immer stärker werdenden China bestehen zu können. Leitl übergibt am 18. Mai die Position als Wirtschaftskammerpräsident an Harald Mahrer, seit Jahresanfang ist Leitl Chef der europäischen Kammerorganisation Eurochambres, wo er sich die nächsten Jahre verstärkt engagieren will.

Bei den Wahlen zum EU-Parlament Ende Mai 2019 „steht es Spitz auf Knopf, ob europafreundliche oder -feindliche Parteien gewinnen“. Von Renationalisierungen hält Leitl nichts, „Nationalismus ist für mich eine zutiefst suspekte Sache“, die habe in der Vergangenheit „so viele furchtbare Ergebnisse gezeitigt - das ist doch kein Zukunftsmodell“. Das könne nur ein solidarisches Europa und kein renationalisiertes sein. Leitl würde auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel empfehlen, künftig gemeinsam in die USA zu fahren und dort Europa zu vertreten, statt nacheinander einzeln mit nationalen Interessen.