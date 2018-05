voestalpine sponsort Formel E Rennen

Die voestalpine ist nun auch im Rennsport am Start und ist der Hauptsponsor der europäischen Formula E Rennen. Die Boliden fahren dabei rein mit Strom. Die Rennen werden in Europa in Städten wie Rom oder Paris ausgetragen.

Die voestalpine will den Fokus künftig stärker auf Elektro-Moblilität legen - auch auf der Rennstrecke. Diese Rennen werden als „voestalpine European Races“ vermarktet, es wird einen Titel als „Europameister“ geben.

Die Formel E organisiert Rennen in prominenten Hauptstädten, von Paris bis Hongkong. Da wäre auch eine Veranstaltung in Wien wünschenswert, sagten Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender voestalpine AG und Formel-E-Geschäftsführer Alejandro Agag in einem gemeinsamen Pressegespräch in Wien.

Wie viel Geld der Stahl und Technologiekonzern dafür locker macht, bleibt ein Geheimnis. Es soll sich aber bezahlt machen. Denn die voest sieht die Formula E als Plattform, um Elektro-mobilität voranzutreiben und für die Serienherstellung nutzbar zu machen. „Wir werden das Thema Verbrennungsmotor nicht abhacken“, sagt Eder, „wir werden parallel dazu die Elektromobilität entsprechend entwickeln und das auch über die Formula E nach außen tragen.“

Fokus auf E-Mobilität

Die voestalpine macht derzeit rund ein Drittel ihres Umsatzes in der Automobil-Industrie. Laut voest nimmt sie in den kommenden Jahren richtig Fahrt in Richtung E-Mobilität auf. Die Formula E sieht der voest-Chef dabei als „Trägerrakete“. Seit 2014 gibt es die vollelektrischen Rennen.

