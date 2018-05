Person bei Brand aus zehntem Stock gesprungen

In Wels ist in den Morgenstunden in einem elfstöckigen Mehrparteienhaus ein Brand ausgebrochen. Eine Person sprang aus einer brennenden Wohnung im zehnten Stock. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Ob es sich bei dem Toten um einen Mann oder eine Frau handelt, war Dienstagfrüh noch nicht bekannt. Auch die Umstände, warum die Person gesprungen war - Panik oder Absicht -, müssen noch geklärt werden, hieß es.

Wohnung in Vollbrand

Um 5.06 Uhr ging der erste Alarm bei den Einsatzkräften ein: Brand im zehnten Stock eines elfstöckigen Hochhaues im Welser Stadtteil Lichtenegg. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung im zehnten Stock in Vollbrand, so der Bezirksrettungskommandant von Wels, Andreas Heinz.

Abgesehen von der toten Person mussten weitere fünf Mieter aus den angrenzenden Wohnungen von den Rotkreuzteams betreut werden. Drei konnten ambulant versorgt werden, zwei wurden ins Spital gebracht, so Heinz im Gespräch mit Radio Oberösterreich.

Helfer „auf alles vorbereitet“

Um auf alles vorbereitet zu sein, wurden zahlreiche Rettungskräfte auch aus dem Umland von Wels herbeigerufen. In Summe waren elf Rettungswagen, drei Notarztfahrzeuge sowie Einheiten des Katastrophenhilfsdienstes im Einsatz – „50 Personen, die wir schlussendlich Gott sei Dank nicht gebraucht haben“, so Heinz.