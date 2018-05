Tragwein: Sechsjähriger entdeckte Feuer

Der sechsjährige Sohn der Besitzerfamilie war es, der am Sonntag in Tragwein das Feuer im Heustadl bemerkt hatte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Der Bub hatte gegen Mittag im Heustadl nach Katzen gesucht, als er das Feuer entdeckte. Er rannte sofort ins Haus und informierte seine Eltern, so die Polizei Sonntagabend. Umgehend rückten elf Feuerwehren mit rund 155 Mann zum Löschen an. Der Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes stand da bereits in Vollbrand.

Niemand verletzt, Tiere gerettet

Die Einsatzkräfte konnten aber immerhin verhindern, dass die Flammen auch auf das Wohnhaus übergriffen. Es wurden keine Personen verletzt, außerdem konnten alle Tiere in Sicherheit gebracht werden. Mehr dazu in Elf Feuerwehren bei Großbrand in Tragwein (ooe.ORF.at).

zurück von weiter

Der 50 Meter lange Wirtschaftstrakt konnte nicht mehr gerettet werden. Der entstandene Schaden wurde in einer ersten Schätzung mit mehreren hunderttausend Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache sollen am Montag beginnen.