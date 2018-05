Brutaler Raubüberfall bei Linzer Rudolfstraße

Zu einem brutalen Raubüberfall ist es Samstagfrüh in der Hinsenkamp-Unterführung in Linz-Urfahr gekommen. Ein 26-Jähriger wurde von zwei Männern verfolgt und niedergeschlagen.

Dank Zeugen konnte einer der Täter, ein 20-jähriger Linzer, wenig später gefasst werden. Der 20-Jährige und sein Komplize verfolgten gegen 3.30 Uhr zwei Linzer. Warum sie es auf die Männer abgesehen hatten, ist unklar. In der Unterführung am Hinsenkampplatz bei der Straßenbahnstelle Rudolfstraße liefen die beiden Opfer - ein 24-jähriger und ein 26-jähriger Linzer - in verschiedene Richtungen davon. Die Täter verfolgten den 26-jährigen bis zum Aufgang Friedrichstraße.

Niedergeschlagen und ausgeraubt

Mit Fäusten schlugen sie den 26-Jährigen nieder. Sie versetzten ihm noch Fußtritte und weitere Faustschläge und nahmen ihm die Geldbörse ab, bevor die beiden in Richtung Stadtzentrum über die Nibelungenbrücke flüchteten. Zeugen alarmierten die Polizei und auf dem Hauptplatz konnte wenig später der 20-jährige Linzer festgenommen werden. Ein Zeuge erkannte ihn bei der Gegenüberstellung eindeutig wieder.

Komplize noch auf der Flucht

Der 20-Jährige wurde in das Linzer Polizeigefängnis gebracht. Ebenfalls ein Zeuge fand die Geldtasche des Raubopfers und brachte sie ihm zurück. Der beraubte 26-Jährige klagte nach der Attacke über Kopfschmerzen und wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht. Die Ermittlungen und die Suche nach dem zweiten Täter dauern noch an.