Erneut Suche nach Vermisstem im Attersee

Am Freitagabend wird die Suche nach einem seit zwei Wochen vermissten russischen Taucher im Attersee fortgesetzt. 15 Feuerwehr-Taucher werden mit Unterwasserkameras nach dem Vermissten suchen.

Bis zu 15 Feuerwehr-Taucher werden bei Steinbach am Attersee im Einsatz sein, sagte der Bezirksfeuerwehrkommandant von Vöcklabruck, Wolfgang Hufnagl im Vorfeld. Es soll mit Hilfe von Unterwasserkameras ein Bereich von 250 Metern von der Uferkante systematisch abgesucht werden.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

„Ofen“ fällt steil ab

Der Urlauber aus Russland ist am 20. April alleine bei der Einstiegsstelle „Ofen“ im Attersee getaucht. Als er später nicht mehr an der Wasseroberfläche gekommen ist, haben andere Taucher die Einsatzkräfte verständigt. Die Stelle „Ofen“ in Steinbach ist bei Tauchern sehr beliebt, sagte Hufnagl, „weil es ziemlich rasant in große Tiefen geht“.

Man wisse mittlerweile, dass der 41-jährige Vermisste mit einem Unterwasser-Scooter den See bis zu 100 Meter tief erkunden wollte. Die Suche nach ihm wurde ganz bewusst in die Abendstunden verlegt, „weil hier die Wetterlage dafür günstig und der See ruhiger ist – das sind optimale Bedingungen“, so Hufnagl.

