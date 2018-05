Prozess um Mordversuch in Wels

In Wels steht am Donnerstag ein Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Angeklagte soll wegen einer Lappalie einen Bekannten mit dem Auto angefahren und dann mit einer selbst gebastelten Schusswaffe verletzt haben.

Die zwei Männer hatten sich Mitte August am Abend auf einem Parkplatz in Thalheim bei Wels getroffen. Zwischen den beiden entbrannte ein heftiger Streit. Plötzlich soll der damals 36-Jährige in sein Cabrio gestiegen und auf seinen Kontrahenten gerammt haben. Doch das war dem Angreifer laut Anklage nicht genug. Er soll eine selbst gebastelte Schusswaffe hervorgezogen und damit auf seinen Gegner gefeuert haben.

Verletzten liegen gelassen

Während das Opfer schwer verletzt zu Boden ging, sei der mutmaßliche Täter mit seinem Cabrio davongefahren. Der Verletzte konnte im Klinikum Wels gerettet werden. Der Tatverdächtige wurde am nächsten Tag gefasst. Bei ihm wurden drei selbst gebastelte Waffen sichergestellt. Laut Polizei sei es in dem Streit nur um eine Kleinigkeit gegangen. Der heute 37-Jährige wurde wegen Mordversuchs angeklagt. Ihm droht unter Umständen lebenslange Haft.