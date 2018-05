Gnadenhof-Betreiberin erneut vor Gericht

Am Oberlandesgericht Linz findet am Mittwoch die Berufungsverhandlung gegen eine ehemalige Betreiberin eines Gnadenhofs im Bezirk Schärding statt, die für den Tod von Dutzenden Hunden verantwortlich sein soll.

Auf dem Hof im Bezirk Schärding waren zum Teil schon mumifizierte Kadaver entdeckt worden. Zu zwölf Monaten Haft ist die heute 65-Jährige vor einem Jahr am Landesgericht Ried verurteilt worden.

Fall seit dreieinhalb Jahre vor Gericht

Wenn sie nicht rückfällig wird, müsste sie drei Monate davon tatsächlich im Gefängnis verbringen. Doch gegen das Urteil ist Berufung eingelegt worden. Die Richterinnen und Richter am Oberlandesgericht Linz entscheiden am Mittwoch in letzter Instanz über die Höhe der Strafe. Seit dreieinhalb Jahren beschäftigt der Fall die Justiz. Bei einer Hausdurchsuchung im Dezember 2014 sind 38 verhungerte und zum Teil schon mumifizierte Hunde auf dem Hof im Bezirk Schärding entdeckt worden.

Kritik der Pfotenhilfe

Bei der Pfotenhilfe Lochen kritisiert man, dass sich die Frau, die an einer Persönlichkeitsstörung leidet, seit Jahren auf freiem Fuß befinde und ihr bis heute nicht einmal ein generelles Tierhaltungsverbot auferlegt worden sei.

