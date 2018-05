Autodieb attackierte Polizisten

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Braunau hat in Schalchen ein Auto gestohlen. Bei der Spritztour stand der Mann außerdem unter Drogeneinfluss, und bei der Festnahme gingen er und sein Begleiter auf die Polizisten los.

Der 25-Jährige aus Mattighofen war in der Nacht zum Samstag in seiner Heimatgemeinde auf der Suche nach unversperrten Autos. Aus mehreren Fahrzeugen konnte er dann auch geringe Bargeldbeträge sowie ein Navigationsgerät erbeuten. Bei seiner weiteren Diebstour gelangte er in dieser Nacht auch nach Schalchen, und dort fand er in einer nicht versperrten Garage einen Autoschlüssel und eine Handtasche.

Auf Beamten losgegangen

Aus der Tasche stahl er eine Kreditkarte und mit dem Schlüssel nahm er den vor dem Haus abgestellten Wagen in Betrieb und machte sich davon. Im Lauf des Sonntags unternahm der Autodieb mehrere Fahrten im Bezirk. Bei einer davon wurde er im sogenannten Hofauwald von Polizisten gestellt. Der 25-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer wollten sich der Festnahme widersetzen und gingen auf die Beamten los, wobei zwei Polizisten verletzt wurden.

Mehrere Substanzen intus

Bei den späteren Einvernahmen zeigten sich der Mattighofener und sein Freund größtenteils geständig und bei beiden wurden Drogenvortests durchgeführt, die auch auf mehrere Substanzen positive Ergebnisse brachten. Den Führerschein konnte man dem 25-Jährigen nicht abnehmen, weil er gar keinen besitzt. Allerdings muss er mit diversen Anzeigen rechnen.