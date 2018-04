Rätsel um Krokodil-Mumie

Wie kommt eine ägyptische Krokodil-Mumie ins Salzkammergut? Diese Frage beschäftigt derzeit die Besucher des Naturmuseums Salzkammergut in Ebensee.

Die vermutlich mehr als 2.000 Jahre alte Tiermumie ist dem Betreiber des Naturmuseums Salzkammergut geschenkt worden. Zuvor war sie jahrzehntelang unbeachtet in einer Vitrine in Bad Wimsbach-Neydharting verstaut gewesen. Der geheimnisvolle Fund stammt aus dem Nachlass des Abenteurers und Moorforschers Peter Stöber, der nach dem zweiten Weltkrieg das Moorbad in Bad Wimsbach-Neydharting gegründet hatte.

ORF

„Zeit der Schatzsuche ist längst nicht vorbei“

Dass ganze Nachlässe und damit wertvolle Kunstschätze zum Teil über Jahrzehnte unbeachtet vor sich hinschlummern, bereitet Lothar Schultes vom oberösterreichischen Landesmuseum Sorge: „Leider ist das überhaupt kein Einzelfall. Es ist auch gar nicht selbstverständlich, dass Nachlässe dem Museum überhaupt bekannt werden. Die größten Tragödien spielen sich leider oft ab, ohne dass das Museum davon erfährt. Die Zeit der Schatzsuche ist längst nicht vorbei.“

Bilder in „Oberösterreich heute“

Die Bilder von der geheimnisvollen Krokodil-Mumie sehen Sie in der Fernsehsendung „Oberösterreich heute“ am Samstag um 19.00 Uhr in ORF 2.