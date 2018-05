Warnung vor Geldwechselbetrügern in Prag

Vor einer dreisten Gaunermasche im benachbarten Tschechien warnt der Autofahrerclub ÖAMTC. Speziell in Prag müsse man derzeit vor Geldwechselbetrügern auf der Hut sein.

Ein Ausflug nach Prag kann teuer werden. Nämlich dann, wenn man sein Geld auf der Straße wechselt. Mit anscheinend günstigen Wechselkursangeboten locken Betrüger, die derzeit im Prager Stadtgebiet unterwegs sind.

Weißrussische Rubel untergejubelt

Die Opfer bekommen nämlich keine tschechischen Kronen ausgehändigt, es werden ihnen vielmehr weißrussische Rubel untergejubelt, berichtet der tschechische Autofahrerclub UAMK. Wer selten in Tschechien ist, dem fällt das nicht immer sofort auf. Sicher und einfach wechselt man Geld in offiziellen Wechselstuben oder man hebt Geld am Bankomat in der Landeswährung ab, rät daher der ÖAMTC.