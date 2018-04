Mutter-Kind-Pass mit Bildungsangebot

Über den Mutter-Kind-Pass könnten in Zukunft alle Eltern noch vor der Geburt des Kindes Informationen und Angebote zur Elternbildung erhalten. Das ist der Plan von Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ).

Außerdem habe es im Vorjahr einen Rekord bei den eingelösten Elternbildungsgutscheinen gegeben, so Haimbuchner weiter, der auch Familienreferent des Landes ist. Mit der Geburt des Kindes erhalten alle Eltern einen solchen Gutschein im Wert von 20 Euro. Und dann weitere 20 Euro zum dritten, sechsten und zehnten Geburtstag des Kindes. Verwendet werden können die Gutscheine etwa für Vorträge, Kurse, Seminare oder Workshops zu Erziehungsfragen. Rund 450.000 Euro würden vom Familienreferat des Landes pro Jahr für Elternbildung und Gutscheine ausgegeben.

Erziehungstipps am meisten gefragt

Angebote in Mutter-Kind-Pass integrieren

Um noch mehr Eltern so früh wie möglich zu erreichen und mit Tipps und Informationen zu den Themen Erziehung, aber auch Familienkultur und Partnerschaft zu versorgen, hat Haimbuchner einen Plan: Er will die Angebote der Elternbildung in Zukunft in den Mutter-Kind-Pass integrieren. Denn nur dadurch könnten so früh wie möglich und nahezu alle werdenden Eltern erreicht werden. Ob und wie dieser Plan umgesetzt wird, ist aber noch unklar.