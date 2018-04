15 Monate Haft nach Unfall im Drogenrausch

15 Monate Haft bedingt, fünf davon unbedingt, muss ein 27-jähriger Autofahrer im Gefängnis verbringen. Der Mann hat unter Drogeneinfluss einen tödlichen Unfall verursacht. Das Urteil ist rechtskräftig.

Im Mai vergangenen Jahres fuhr der 27-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land unter Cannabiseinfluss mit seinem Wagen auf mehrere vor einer Kreuzung in Traun stehende Autos auf. Ein 54-jähriger Familienvater aus Bosnien kam bei dem Zusammenstoß ums Leben.

20.000 Euro für Hinterbliebene

Am Montag wurde der Autofahrer am Landesgericht Linz zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Den Hinterbliebenen muss der Unfallverursacher, der an Epilepsie leidet, 20.000 Euro bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.