Neue Bürgermeister in Peuerbach und Micheldorf

Auch in Oberösterreich fanden am Sonntag zwei Wahlen statt: In Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) wurde der Bürgermeister gewählt. In Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) fand die Stichwahl zwischen ÖVP und SPÖ statt.

Wolfgang Oberlehner (ÖVP) setzt sich in der Stichwahl am Sonntag mit 52,85 Prozent durch. Friedrich Peham (SPÖ) verpasst mit 47,15 Prozent der Stimmen den Bürgermeistersessel. Gewählt wurde wegen der Gemeindefusion mit Bruck-Waasen.

Streit um Brügermeistersessel

Schon zum zweiten Mal binnen 14 Tagen sind die Wahlberechtigten in Peuerbach in die Wahllokale gegangen. Nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 8. April wurde eine Stichwahl um den Bürgermeistersessel nötig, weil kein Kandidat damals die 50-Prozent-Hürde schaffte.

Gemeindedaten/Statistik Austria

Seit Jahresbeginn leitete ein Regierungskommissär die gemeinsame Gemeinde. Wolfgang Oberlehner war zuvor bereits 16 Jahre lang Bürgermeister in Peuerbach.

Links: