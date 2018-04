Enorme Staus auf der Pyhrnautobahn

Viel Geduld brauchen Autolenker seit den Vormittagsstunden auf der Pyhrnautobahn. Im Bereich der Tunnelkette Klaus sind beide Richtungsfahrbahnen wegen Schlägerungsarbeiten gesperrt. Es kommt zu enormen Staus.

Die Wartezeiten betragen bis zu zwei Stunden. Laut Klaus Mühllechner, Regionalleiter der Autobahngesellschaft ASFINAG, werden die Arbeiten am Donnerstag noch den ganzen Tag andauern: „Wir haben auf der Pyhrnautobahn im Bereich des Tunnels Spering noch einen Windwurf liegender Bäume oberhalb des Tunnelportals. Diese werden momentan von den Österreichischen Bundesforsten beseitigt."

„Gefahr in Verzug“

Die Bäume würden in Fangzäunen und –netzen liegen, deshalb würde jeder Tag des Zuwartens das Risiko erhöhen, dass etwas passieren könne, so Mühllechner, es herrsche Gefahr in Verzug. Die Arbeiten seien bis 20.00 Uhr geplant, bis dahin müsse man noch mit Behinderungen entlang der A9 und der Ausweichroute auf der Pyhrnpassstraße (B138) rechnen, so Mühllechner.

