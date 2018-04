Mädchen von Reisebus erfasst und verletzt

Von einem Reisebus ist ein siebenjähriges Mädchen am Attersee erfasst worden. Das kleine Mädchen wurde schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden.

Das kleine Mädchen hatte am Samstagabend in der Nähe der Attersee Landesstraße in der Gemeinde Attersee gespielt. Plötzlich sprang das Kind in einem unbeobachteten Moment auf die Straße, so die Polizei. Genau in diesem Augenblick fuhr dort ein tschechischer Reisebus vorbei. Der Lenker konnte weder ausweichen noch rechtzeitig bremsen, der Bus erfasste das siebenjährige Mädchen.

Mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Das Kind erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber nach Linz in den Med Campus IV des Kepler Klinikums geflogen werden. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes war Sonntagnachmittag nichts bekannt. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.