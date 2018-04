Tödliche Rutschfahrt über Piste auf Höss

In Hinterstoder ist ein Familienvater aus Ungarn bei einer Rutschpartie ums Leben gekommen. Der 38-Jährige war mit einem Landsmann auf einer Aufprall-Schutzmatte eine Piste hinuntergerutscht und gegen eine Holzhütte geprallt.

Drei Ungarn waren am Nachmittag auf die Idee gekommen, eine Aufprall-Schutzmatte als Vehikel für eine Abfahrt auf der Höss zu nutzen. Die Männer stiegen damit auf, doch einen verließ der Mut. Ihm war die Piste zu steil. Die zwei anderen - beide 38 Jahre alt - setzten sich oben auf die Matte und rutschten los. Auf dem mehrere hundert Meter langen Pistenabschnitt wurde ihre Fahrt immer rasanter. Schließlich waren die zwei so schnell, dass die Sache außer Kontrolle geriet.

Mit hohem Tempo gegen Holzhütte geprallt

Völlig unsteuerbar raste die Schutzmatte mit den beiden Ungarn talwärts - und prallte direkt gegen eine Holzhütte. Der Aufprall war so heftig, dass beide Ungarn schwerste Verletzungen erlitten. Als der Notarzthubschrauber eintraf, war einer von ihnen bereits tot. Der Vater zweier kleiner Kinder hätte in wenigen Tagen Geburtstag gehabt. Der andere wurde schwer verletzt, er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Linzer Spital geflogen werden. Laut Polizei ist er nicht mehr in Lebensgefahr.