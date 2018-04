Drogenhändler in Linz geschnappt

Beim Linzer Hessenpark ist der Polizei wieder ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Diesmal waren es nicht die Straßenhändler, sondern ihre Lieferanten, die geschnappt werden konnten.

Laut Polizei handelt es sich um zwei gebürtige Syrer und eine Österreicherin, die Marihuana im Wert von fast 300.000 Euro und weitere Drogen beschafft haben sollen. Das Rauschgift wurde in einer nahe gelegenen Wohnung gebunkert. Dort wurden die Drogen dann auch an die Straßenhändler verteilt. Zum Teil hatten sich die Dealer schon vor der Wohnung versammelt, um die nächste Lieferung abzuwarten. Die drei Verdächtigen wurden festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht.