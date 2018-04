Schlechtes Zeugnis für Linzer Luft

Die Linzer Luft ist noch schlechter als befürchtet. Das zeigen aktuelle Messdaten der Stadt. Überschrittene Stickoxidwerte gibt es nicht nur beim Römerbergtunnel, sondern sie ziehen sich durch die gesamte Innenstadt.

Die neuen Messdaten belegen es einmal mehr: Viel Verkehr führt zu einer hohen Feinstaubbelastung. Also dort, wo es staut, sind die Stickstoffdioxid-Werte auch am höchsten. Wenig überraschend werden die dramatischsten Werte beim Neuen Rathaus in Linz gemessen, nämlich 67 Mikrogramm pro Kubikmeter - das ist mehr als doppelt so viel wie der in Österreich vorgeschriebene Messwert.

Straßenverkehr ist Hauptursache

Auch rund um den Linzer Bahnhof und in der Unionstraße ist die Belastung besonders hoch. Und, was die neuen Messdaten auch belegen: Schuld an der schlechten Luft ist vor allem der Straßenverkehr, nicht die Industrie. Am Freitag veröffentlicht der Landesrechnungshof seine Empfehlungen zur Einhaltung der Grenzwerte. Maßnahmen, die dann laut Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) so rasch wie möglich umgesetzt werden müssen, besonders angesichts dieser neuen dramatischen Werte.

„Ausbau des öffentlichen Verkehrs notwendig“

Verbote für Dieselfahrzeuge wie in Deutschland seien zwar effizient, sollten aber die letzte Konsequenz sein, so Anschober. Notwendig sei vor allem der Ausbau des öffentlichen Verkehrs.