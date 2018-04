Ladendiebe aus Georgien festgenommen

Zwei Georgier, die mindestens elf Ladendiebstähle begangen haben sollen, konnten von der Polizei in Linz festgenommen werden. Einer der Täter sitzt in der Justizanstalt Ried in Haft, sein Komplize wurde bereits nach Georgien abgeschoben.

Die beiden Männer hatten sich auf Kleidung und Elektronikartikel spezialisiert. Mit ihren präparierten Taschen konnten sie die Diebstahlsicherung der Geschäfte umgehen und stahlen so Waren im Wert von knapp 3000 Euro.

Mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Mindestens elf Ladendiebstähle in Linz, Steyr, Pasching und Ried im Innkreis sollen der 27-Jährige und sein um ein Jahr älterer Komplize begangen haben. Dabei waren sie mit einem nicht zugelassenen Auto mit gefälschtem deutschen Kennzeichen unterwegs. Die Polizei konnte die Täter in Linz festnehmen und einen Teil der Beute den geschädigten Geschäften wieder zurückgeben.

Der 27-Jährige, der auch mit einem gefälschten georgischen Führerschein unterwegs war, sitzt in der Justizanstalt Ried, sein Komplize wurde in sein Heimatland abgeschoben.