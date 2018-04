Ex-Kanzler Kern auf Bezirkstour

Der SPÖ-Parteivorsitzende Christian Kern reist derzeit durch die Bundesländer um Funktionäre zu motivieren und Vorschläge für ein neues Parteiprogramm zu sammeln. Am Mittwoch machte er Station in den Bezirken Grieskirchen und Eferding.

Gratulationen für eine fast hundertjährige Genossin, die seit 70 Jahren Parteimitglied ist, ein Besuch bei einem großen Hersteller für Landwirtschaftsmaschinen, ein Besuch im Institut Hartheim, in dem Menschen mit Beeinträchtigung betreut werden, und die Besichtigung des Lern und Gedenkortes Schloss Hartheim waren Programmpunkte der Fahrt des Oppositionsführers durch die Bezirke Eferding und Grieskirchen.

„Wollen wieder in die Regierung zurück“

Etwas mehr als eineinhalb Jahre war Christian Kern Bundeskanzler, seit Dezember des Vorjahres ist die SPÖ nicht mehr in der Regierung. Nach dem ersten Oppositionschock wird die Stimmung aber laut Kern in der Partei wieder besser: „Ich bin eigentlich zufrieden. Wir wollen es uns ja nicht zu bequem in der Oppositionsrolle einrichten. Wir wollen in die Regierung wieder zurück.“

„Die Umfragezahlen gehen nach oben, bei den Landtagswahlen haben wir gut abgeschnitten und jetzt heißt es die Grundlagen für die kommenden Jahr zu schaffen“, so Kern im Interview mit dem ORF Oberösterreich. Die SPÖ müsse daher zurück zu den Werten, die SPÖ auszeichnen und „den Menschen vermitteln, was ein sozialdemokratisch regiertes Land bedeutet und was das Gegenteil ist“.

ORF

Der letzte Programmpunkt der Bezirkstour war eine Diskussionsveranstaltung mit Parteimitgliedern, -funktionären und Gewerkschaftern. Um die Zukunftspläne der Partei auch der Basis näherzubringen, betonte Kern in einem Grundsatzreferat Kerns, das Festhalten an sozialdemokratischen Werten und sparte nicht mit Kritik an der derzeitigen Bundesregierung.