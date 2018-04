Mutter rettete Kinder aus brennendem Haus

Gerade noch rechtzeitig konnte eine Mutter ihre beiden Kinder aus einem brennenden Haus in Pasching (Bezirk Linz-Land) in Sicherheit bringen. Im Obergeschoß war am Mittwochnachmittag Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr Pasching lobte das vorbildhafte Verhalten der Mutter. Nur durch ihre schnelle Reaktion sei es ihr gelungen, dass die Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren bei dem Brand unverletzt blieben, sagte Manfred Leitner von der Feuerwehr Pasching.

Kinder und Hunde gerettet

Im ersten Stock des Einfamilienhauses brach aus noch ungeklärten Gründen das Feuer aus. Die Fenster waren geschlossen, dadurch konnte sich der Rauch nicht in andere Gebäudeteile ausbreiten.

FF Pasching

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die junge Mutter mit ihren beiden Kindern schon im Freien vor dem Gebäude. Der Brand hat das Obergeschoß des Hauses so stark beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist. Die Freiwilligen Feuerwehren Pasching, Hart und Hörsching waren mit rund 35 Mann im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde.

Suche nach der Brandursache

Die genaue Brandursache muss jetzt ermittelt werden, die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch unbekannt.