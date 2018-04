Ampeln gegen hohe Feinstaubbelastung

Ampelsysteme an den Linzer Stadteinfahrten zu Stoßzeiten - ähnlich wie bei einer Blockabfertigung: Für Bürgermeister Klaus Luger vorstellbar, um die hohe Feinstaubbelastung in der Landeshauptstadt zu reduzieren.

So wie auf der Tauernautobahn (A10) könnten auch vor den Linzer Stadteinfahrten Ampeln montiert werden, um kurzfristige Luft-Grenzwertüberschreitungen zu vermeiden. So lauten die Vorstellungen des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger. Außerdem wären zusätzliche Busschleusen für ihn denkbar.

Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Damit will die Stadt Linz kurzfristig auf die jünsten Luftgütedaten des Landes reagieren, die eine hohe Feinstaubbelastung ausweisen. Mehr dazu in: „Anschober: Vorschläge zur Luftverbesserung“ (ooe.ORF.at) Verbesserungen der Luftqualität in der Linzer Innenstadt erwartet sich Luger auch durch die künftige Westumfahrung.

ORF

Generell könnte der Autoverkehr durch den Ausbau des Straßenbahnnetzes im Osten von Linz und die Erweiterung der Radwege reduziert werden. Von einer Citymaut und einem Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge hält Luger nichts.