Neue OÖ-Vertreterin im ORF-Stiftungsrat

Die Marketingexpertin und Universitätsprofessorin an der JKU Linz, Katharina Hofer, soll der langjährigen Oberösterreich-Vertreterin im ORF-Stiftungsrat, Margit Hauft, nachfolgen. Das hat das Land Oberösterreich am Mittwoch mitgeteilt.

Den Vorschlag, dass die Marketingexpertin Katharina Hofer auf Margit Hauft als ORF-Stiftungsrätin nachfolgen soll, unterbreitet die schwarz-blaue Regierungspartnerschaft den Mitgliedern der Oberösterreichischen Landesregierung, heißt es in der Aussendung des Landes. Am Montag, dem 16. April 2018, soll die Bestätigung in der Sitzung der Oberösterreichischen Landesregierung erfolgen.

Mozart

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betonte in Richtung Margit Hauft, die 17 Jahre lang als Oberösterreich-Vertreterin als ORF-Stiftungsrätin tätig war: „Ich danke Margit Hauft für ihre langjährige, engagierte und kompetente Tätigkeit im ORF-Stiftungsrat. Sie ist Stiftungsrätin mit Leib und Seele“.

Katharina Hofer sei „hochqualifizierte Nachfolgerin“

Gleichzeitig zeigen sich der Landeshauptmann und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) erfreut, dass mit Katharina Hofer eine ebenso hoch qualifizierte Nachfolgerin vorgeschlagen werde, „die als junge und anerkannte Marketingexpertin den großen Umbruch in der Medienwelt, in dem sich auch der ORF befindet, aktiv mitgestalten wird“.

38-jährige gebürtige Linzerin

Die gebürtige Linzerin (geboren am 28. Dezember 1979) maturierte am Gymnasium Aloisianum in Linz mit Auszeichnung, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck und startete ihre berufliche Laufbahn als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Handel, Absatz und Marketing. Im Jahr 2013 wurde sie zur assoziierten Professorin am selbigen Institut bestellt und war zu diesem Zeitpunkt die jüngste Professorin an der JKU Linz. Seit März 2015 ist sie stellvertretende Institutsvorständin und Leiterin der Abteilung Marketing for Emerging Markets am Institut für Handel, Absatz und Marketing.

Stiftungsrats-Periode endet am 7. Mai

Am siebenten Mai 2018 endet die vierjährige Funktionsperiode des ORF-Stiftungsrates. Daher sind alle 35 Mitglieder des Stiftungsrates neu zu bestellen oder wieder zu bestellen. Jedes Bundesland entsendet ein Mitglied. Bis zum 20. April 2018 muss das Land Oberösterreich die Nominierung dem Bundeskanzleramt bekanntgeben.