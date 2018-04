Drogenlenker mit gestohlenen Kennzeichen

Zwei Burschen haben an einem nicht zugelassenen Auto gestohlene Kennzeichen montiert. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass sie nicht nur unter Drogen standen, sondern auch noch Kennzeichen aus verschiedenen Bezirken gestohlen hatten.

Ein 17-Jähriger aus St. Valentin (NÖ/Bezirk Amstetten) geriet am Sonntagvormittag ins Visier einer Polizeistreife in Perg. Die Beamten hatten beobachtet, wie der junge Mann sein Auto, das nicht gerade fahrtüchtig wirkte, mühsam auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Die Polizisten kontrollierten den Burschen und dabei stellte sich rasch heraus, dass er zum einen gar keinen Führerschein hat und zum anderen die Kennzeichen an seinem Fahrzeug gestohlen waren. Weil auffälliger Cannabisgeruch aus dem Wagen drang, wurde der Bursch zur weiteren Befragung mitgenommen.

Kennzeichenverwirrung

Bei den Einvernahmen gab der 17-Jährige zu, mit einem 16-jährigen Freund am Vorabend im Wagen zwei Joints geraucht zu haben. Gemeinsam hätten sie dann in Perg Kennzeichen für das Auto gestohlen. Allerdings hätten sie zunächst nicht bemerkt, dass sie zwei verschiedene Kennzeichen, nämlich eines aus Perg und eines aus Linz-Land genommen hatten. Als es ihnen doch noch auffiel, stahlen sie kurzerhand von einem Kastenwagen noch ein weiteres Perger Kennzeichen und montierten das Linz-Land Taferl auf dem fremden Kastenwagen.

Am Sonntag war der Bursch aus St. Valentin dann mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto wieder nach Perg gekommen, um einen Freund zu treffen und dabei war er dann erwischt worden. Ein Drogentest bei dem 17-Jährigen verlief positiv. Mehrere Anzeigen folgen.

Die Polizei konnte die gestohlenen Kennzeichen wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben, noch bevor diese den Diebstahl überhaupt bemerkt hatten.