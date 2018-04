Nachbarn retteten bewusstlosen Mann

Nachbarschaftshilfe hat einen 60-jährigen Mann aus Großraming (Bezirk Steyr-Land) gerettet. Er war im Badezimmer bewusstlos im Rollstuhl sitzend zusammensackte. Dank seiner aufmerksamen Nachbarn konnte er rechtzeitig in ein Spital gebracht werden.

Der 60 Jährige hat gesundheitliche Probleme und war erst vor kurzem aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seine Nachbarn wollten ihn am Freitagnachmittag besuchen, aber niemand reagierte auf das Klopfen und Läuten. Als sie sahen, dass vor der von innen versperrten Haustüre die Gehhilfen des Großramingers lehnten, war ihnen klar, dass er zuhause sein musste.

Helfer kamen durchs gekippte Fenster

Als sie auch noch herausfanden, dass sich seine Lebensgefährtin im Spital befindet, schlugen sie bei der Polizei Alarm. Die Polizisten konnten über ein gekipptes Fenster im ersten Stock des Hauses in das Innere gelangen. Im Badezimmer fanden sie den bewusstlosen Mann in einem Rollstuhl sitzend. Nach den Erstmaßnahmen wurde der 60-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Steyr geflogen, wo er derzeit laut Auskunft der Ärzte behandelt wird.