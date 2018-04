Messe „Blühendes Österreich“ in Wels

Bis zu 70.000 Besucher werden bis Sonntag in Wels bei der Messe „Blühendes Österreich“ in Wels erwartet. Blumenbeete im Nutzgarten gehören auch zu den Schwerpunkten der Messe, die am Freitag eröffnet wurde.

Das Garteln beginnt heuer aufgrund der Witterung etwas verspätet. Jetzt am Wochenende werden aber viele Oberösterreicher die Zeit im Garten verbringen - Blumenknollen einsetzen oder Obst und Gemüse anbauen. Das Messe-Motto dieses Jahr ist „Leben im Garten – die neue Natürlichkeit“.

Süße Berta ist Gemüse des Jahres

Süße Berta heißt eine Kartoffelsorte, die vor allem in der gesundheitsbewussten Küche verstärkt verwendet wird und die von den Gärtnern zum Gemüse des Jahres gekürt wurde. In einem Blumenbeet wie diesem können Hobbygärtner bis zu sechs Kilo der Süßkartoffel pro Pflanze, ernten.

Wasser als Beruhigung

Mediterrane Stimmung in den Garten zaubern die Zitrusfrüchte, die mittlerweile auch in unseren Breitengraden immer öfter angebaut werden. Und eindrucksvoll sind auf der Messe blühendes Österreich sind auch die großen Schaugärten die zeigen, dass Wasser in Teichen und Brunnen als beruhigendes Element mittlerweile in fast keinem Garten mehr fehlen darf.

Dazu gibt es auch an umfangreiches Programm an Vorträgen und Vorführungen. Gleichzeitig mit der Gartenmesse finden auch die Freizeitmesse „Urlaub & Camping“ und das „Welser Volksfest“ statt.

