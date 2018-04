Suche nach bissigem Ladendieb

Nach einem bissigen Ladendieb fahndet die Linzer Polizei. Der Unbekannte wurde am Samstagnachmittag von Detektiven festgehalten, weil er offenbar Gewand stehlen wollte. Daraufhin biss er dem Detektiv in die Hand und flüchtete.

Eine Detektivin beobachtete in einem Modegeschäft gegen 15.30 Uhr, wie ein Mann Kleider in seine Umhängetasche gepackt hatte. Sie holte zwei Kollegen zu Hilfe.

Biss Detektiv in die Hand

Als der Unbekannte dann ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte, packte ein 23-jähriger Detektiv ihn an der Schulter. Der Ladendieb biss daraufhin in die Hand des Detektivs. So gelang ihm die Flucht.

Die Polizei sucht nach einem etwa 40 Jahre alten, 1,70 Meter großem, molligen Mann ausländischer Herkunft, der mit einer schwarzen Lederjacke und blauen Jeans bekleidet war.