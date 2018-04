Neue Chancen für Bio-Walnüsse

Lange Zeit war die Walnuss ein weit verbreitetes, aber am Markt kaum beachtetes Produkt. Das ändert sich jetzt: Ihr Absatz ist in den letzten Jahren um 300 Prozent gestiegen. Ein früherer Top-Manager und ein Müller aus dem Mühlviertel wollen die Chancen dieser Nuss nützen.

Ganz neue Ideen für ein eigentlich traditionelles Produkt wollten die beiden Mühlviertler entwickeln. Klaus Schmied war Chef einer großen österreichischen Brillenfirma. Vor wenigen Jahren zog er sich zurück und kaufte einen alten Bauernhof an den Südhängen des Mühlviertels am Rande von Linz. Um den Bauernhof wachsen großflächig Heidel- und Himbeersträucher sowie eine absolute Besonderheit: Ein Wald aus 400 Walnuss-Bäumen.

ORF

Gemeinsam mit dem Biomüller Norbert Nestelberger aus Perg will Schmied die Walnüsse aus der Bioregion Mühlviertel wieder in den Handel bringen. „Der Konsument will österreichische Nüsse kaufen. Die gibt es bisher bei uns kaum. Einen Teil wollen wir jetzt abdecken“, sagt Norbert Nestelberger. Auch ein Nuss-Öl wäre ein Möglichkeit.

Nuss-Absatz um 300 Prozent gestiegen

Walnüsse gelten als besonders gesund. Ihr Absatz ist in den letzten Jahren um 300 Prozent gestiegen, die Nachfrage nach heimischer Ware ist groß. Faktoren, die die beiden Nusspioniere zuversichtlich machen, dass die Mühlviertler Bionüsse erfolgreich sein werden. „Unser Vorteil ist, dass wir für österreichischen Nüsse preislich mehr verlangen können, als für ausländische“, so Nestelberger. 15 bis 16 Euro kostet ein Kilo im Großhandel: „Das macht schon Sinn“

ORF

Vor allem auch, weil man im „Beerenberg“, wie die ganze Anlage rund um den Bauernhof genannt wird, großen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Bio steht im Mittelpunkt allen Tuns. „Für mich ist entscheidend, dass wir hier ein biologisches Gleichgewicht haben. Dazu gehört nicht nur die Nuss, sondern das fängt bei den Vögeln und Insekten an und geht bis zu den Früchten", sagt Schmied. Mein Ziel ist es, dass wir dieses Gesamtsystem auf einen neuen Standard bringen“

ORF

Ab dem kommenden Herbst sollen dann die ersten Nussprodukte aus der Bioregion Mühlviertel im Handel sein. Rechtzeitig für die Weihnachtsbäckerei.