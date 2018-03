Fisch wird immer beliebter

In Österreich wird mehr Fisch gegessen als je zuvor. Besonders am Karfreitag wird auch auf vielen Tellern in Oberösterreich Fisch serviert. Währenddessen warnen Umweltorganisationen vor einer Überfischung der Weltmeere.

Für alle, die deswegen in einen Gewissenskonflikt geraten, hat die Arbeiterkammer (AK) Tipps parat. Für Meeresfisch rät die AK zum Kauf von legal gefangenen Tieren aus dem Nordostatlantik. Dieses Fanggebiet ist auf den Verpackungen oder an den Verkaufstheken mit „FAO 27“ gekennzeichnet.

Bereits 1.000 MSC-zertifizierte Produkte

Das blaue MSC-Siegel garantiert, dass wild im Meer gefangener Fisch aus ausreichend großen Fischbeständen stamme, dass die Einflüsse auf das Ökosystem minimal blieben und es nicht zu einer Überfischung komme. Im österreichischen Handel gebe es bereits 1.000 MSC-zertifizierte Produkte. Ansonsten empfiehlt die Arbeiterkammer, auf Regionalität zu achten.

