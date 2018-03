4.600 Hasen durch Fahrzeuge getötet

Der Lebensraum der wild lebenden Hasen ist in vergangen Jahren immer kleiner geworden, so eine Aussendung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). 2017 sind zumindest 4.600 Feldhasen durch Fahrzeuge getötet worden.

Die Dunkelziffer ist noch weitaus höher. Erfasst sind in der Jagdstatistik jene 4.633 Hasen und Wildkaninchen, die bei den Bezirkshauptmannschaften gemeldet worden sind. Für die Hasen wird es immer schwieriger, den Kontakt mit Autos und Lastwagen zu vermeiden. Der Aktionsraum eines Feldhasen ist rund 20 Quadratkilometer groß.

ORF

Ausbau des Straßennetzes für Hasen gefährlich

Im Schnitt durchschneiden 60 Kilometer Straßen den Lebensraum eines Hasen, so Christian Gratzer vom VCÖ. Der Ausbau des Straßennetzes schränkt den Lebensraum der Wildtiere weiter ein.

In Österreich werden im Schnitt für den Verkehr täglich Flächen im Ausmaß von rund drei Fußballfeldern verbaut, so der VCÖ - und drängt auf ein Umdenken in der Infrastrukturpolitik und einen sorgsameren und verantwortungsvolleren Umgang mit der Ressource Boden. Die Anforderungen an die zukünftige Mobilität würde sich stark ändern, und damit seien auch Änderungen in der Infrastruktur nötig, so Gratzer.