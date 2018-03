Feuer in Kindergarten gelegt

In Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) haben Unbekannte Dienstagabend in einem Kindergarten Feuer gelegt. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Die Täter hatten gegen 20.00 Uhr ein Fenster eingeschlagen und gezündelt. Eine 50-jährige Spaziergängerin aus Feldkirchen, die zufällig vorbei kam, bemerkte den Brandgeruch und löschte das beginnende Feuer mit nassem Sand.

Keine Spur von Tätern

Die Höhe des Sachschadens stand am Mittwoch noch nicht fest. Von den Tätern fehlte am Mittwoch noch jede Spur, die Polizei ermittelt. Auch die Feuerwehr stand mit 20 Mann im Einsatz.