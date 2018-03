Tödlicher Unfall auf der B145

Tödlich hat am Montag ein Unfall auf der Salzkammergutstraße (B145) bei Ebensee geendet. Ein 55-jähriger Wiener kam bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ums Leben.

Der 55-Jährige geriet auf seiner Fahrt in Richtung Gmunden im Bartlkreuztunnel im Gemeindegebiet von Ebensee aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, der von einem 21-Jährigen aus dem Bezirk Liezen gelenkt wurde.

Lenker aus Fahrzeug geschnitten

Die Feuerwehr musste danach den Autolenker aus seinem total zertrümmerten Fahrzeug schneiden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Lenker wurde in das Landeskrankenhaus Bad Ischl eingeliefert. Die Unfallstelle war für die Aufräumarbeiten drei Stunden lang gesperrt. In dieser Zeit gab es eine örtliche Umleitung.