Warnung vor Goldringbetrügern

Vor Betrügern, die mit „Goldringen“ ihre Opfer hereinlegen, warnt die Stadt Linz. Die Täter geben vor, einen echten Goldring auf der Straße zu finden und wollen ihn dann für eine Beteiligung am Finderlohn an Passanten weitergeben.

Alle Jahre wieder sind Betrüger mit diesem Trick unterwegs. Und auch derzeit hat es laut einer Aussendung der Stadt Linz wieder mehrere Vorfälle gegeben, bei denen gewiefte Trickbetrüger vor den Augen von arglosen Passanten so tun, als würden sie auf der Straße einen echten Goldring finden. Dann sprechen sie die Beobachter an und geben vor, selber keine Zeit zu haben, den Ring zum Fundbüro zu bringen.

Ringe sind wertlose Stücke Metall

Gegen eine kleine Beteiligung am zu erwartenden Finderlohn sofort und in bar würden sie den Ring aber gerne weitergeben. Immer wieder fallen Passanten auf dieses Spiel herein und geben den Betrügern tatsächlich ein paar Euro in der Hoffnung, vom Eigentümer des vermeintlichen Goldringes auch etwas zu bekommen.

Weil die Ringe aber ausnahmslos nur golden angemalte wertlose Stücke Metall sind, erfüllt sich diese Hoffnung nicht. Die Betrüger sind dann mit ihrem Anteil längst über alle Berge. Die Behörden empfehlen, sofort die Polizei zu verständigen, wenn man von solchen Trickbetrügern angesprochen wird.