15-jährige Autodiebe überführt

Zwei 15-jährige Burschen aus dem Bezirk Linz-Land sind bei einer Routinekontrolle am Linzer Hauptbahnhof als Autodiebe aufgeflogen. Sie hatten in Hörsching ein Fahrzeug gestohlen und waren damit nach Linz gefahren.

Polizisten führen beim Linzer Hauptbahnhof regelmäßig stichprobenartige Personenkontrollen durch. So kam es, dass in der Tasche eines 15-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land ein Autoschlüssel sowie ein Notfallhammer aus einer Straßenbahn gefunden wurden. Eine kurze Überprüfung ergab, dass der Autoschlüssel höchstwahrscheinlich zu einem kurz zuvor in Hörsching als gestohlen gemeldetem Auto gehörte.

Zunächst Autoschlüssel gestohlen

Bei genauerer Befragung gaben der 15-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter dann auch zu, dass sie aus einer Garage nahe dem Bahnhof Hörsching zunächst den Autoschlüssel und dann das Auto gestohlen hatten. Danach seien sie mit dem Wagen nach Linz gefahren, hätten ihn in einer Tiefgarage geparkt und wären zu Freunden auf den Bahnhof gegangen.

Geringe Menge Marihuana sichergestellt

Bei dem zweiten Burschen wurde eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Die beiden Jugendlichen werden wegen mehrerer Straf- und Verwaltungsdelikte angezeigt. Das gestohlene Auto wurde sichergestellt und wieder an die Eigentümerin übergeben.