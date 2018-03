Brand in Linzer Polizeigefängnis

Brandalarm hat es in der Nacht auf Samstag im Linzer Polizeigefängnis gegeben. In der Zelle eines Häftlings war gegen Mitternacht eine Matratze in Flammen aufgegangen.

Die näheren Umstände sind noch unklar. Der 28-jährige Häftling aus Linz wurde von Beamten aus der Zelle geholt. Er musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Personen versorgt

Auch die umliegenden Zellen wurden vorübergehend evakuiert. Mehrere Personen mussten laut Rotem Kreuz vor Ort versorgt werden. Weitere Verletzte gab es aber nicht.