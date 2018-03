Römer multimedial in Enns erleben

Der Faszination des römischen Reichs widmet sich heuer die Landesausstellung. Am Hauptplatz von Enns wird das Herz der Ausstellung, das Museum Lauriacum, noch ein Monat lang umgebaut. Gerade Jungen soll dort Lust auf die Römer gemacht werden.

Enns besinnt sich ab Ende April auf jene Zeit um 200 nach Christus zurück, in der noch 6.000 römische Soldaten in der Stadt lebten. Weit mehr Besucher werden bei der Landesausstellung erwartet.

„Die Römer sind quer durch alle Altersgruppen faszinierend“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer, „aber gerade für die Jungen haben wir digitale, virtuelle Angebote zu bieten.“ Moderne Medien treffen auf antike Zeiten im Museum in Enns: Die Experten der Fachhochschule Hagenberg entwickelten etwa eigene 3-D-Modelle einer römischen Wandmalerei.

Im Museum Lauriacum sammeln sich die bedeutendsten römischen Funde, die für die Ausstellung im neuen Glanz gezeigt werden. In den letzten Wochen vor der Eröffnung wird dort noch an der Inszenierung gefeilt, sagt Bürgermeister Franz Stefan Karlinger. „Es war uns wichtig, das Museum der heutigen Zeit gemäß aufzustellen: Also unsere Funde auch mutlimedial präsentieren zu können.“

11,5 Millionen Euro investiert das Land in die Landesausstellung. Geld, das auch nachwirken soll: Erstmals wird eine Landesaustellung in vollem Umfang erhalten bleiben.

Schauplätze der Landesausstellung sind neben Enns auch noch Schlögen und Oberranna. Es sind eine kleine römische Badeanlage und ein römisches Kleinkastell zu sehen. Im Zentrum stehen aber die neu gestalteten Ausstellungen im Museum Lauriacum und in der Unterkirche der Basilika St. Laurenz in Enns. Archäologiestationen entlang der alten römischen Straßen in Enns sollen außerdem die Dimensionen des römischen Legionslagers veranschaulichen.

