Verärgerter Radfahrer sorgte für Wirbel

Ein Radfahrer, der sich über einen Autofahrer ärgerte, hat in der Welser Innenstadt für ziemlichen Wirbel gesorgt. Er soll den Autofahrer ohne Vorwarnung geschlagen haben, kam aber schließlich selbst zu Sturz.

Der Konflikt hat in der Welser Bahnhofstraße seinen Ausgang genommen: Der 56-jährige Radfahrer hielt ein Auto auf, weil der Fahrer nicht geblinkt haben soll. Sein Ärger über dieses Fehlverhalten war so groß, dass er den Autofahrer beschimpfte. Als dieser, ein 46-jähriger Welser, ausstieg, schlug ihm der aufgebrachte Radfahrer laut Polizei mit der Faust ins Gesicht.

Radfahrer verletzte sich im Gesicht

Dann entwickelte sich die Auseinandersetzung auf eher kuriose Art weiter: Der 56-jährige Radfahrer warf sein Rad zu Boden, kam dabei aber auch selbst zu Sturz. In der Folge, so heißt es wörtlich in der Aussendung der Polizei, „rangelte er mit seinem Rad“ und verletzte sich dabei im Gesicht. Dann wollte der Mann mit seinem Rad weiterfahren, was aber sein Kontrahent nicht zuließ, der ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Als die Beamten eintrafen, behauptete der Radfahrer, dass ihn der Autofahrer verletzt habe. Ein Zeuge des Vorfalls konnte allerdings bestätigen, dass das Ganze doch ein wenig anders abgelaufen sei.