„Soziale Wärme“ beim Festival der Regionen

Das Festival der Regionen 2019 findet in der Region Perg-Strudengau statt und widmet sich dem Thema „Soziale Wärme“, wie die Organisatoren am Mittwoch in Linz präsentierten.

Die 14. Ausgabe des biennal an wechselnden Orten in Oberösterreich stattfindenden Festivals - diesmal von 28. Juni bis 7. Juli 2019 - steht erstmals unter der künstlerischen Leitung von Airan Berg. Er war in Oberösterreich u.a. als Leiter des Schauspiels bei der Kulturhauptstadt Linz09 tätig.

Einreichungen bis 20. Juni 2018 möglich

Am Mittwoch startete die internationale Ausschreibung. Bis 20. Juni 2018 können Projekte aus allen künstlerischen Bereichen und Genres eingereicht werden. Darüber hinaus sollen Residencies die Entwicklung von Projekten vor Ort, in Kooperation mit lokalen Stakeholdern und Bürgern ermöglichen.

