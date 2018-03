Ausstellungsbereich im AEC wird neu gestaltet

Nach dem Umbau des Deep Space im Jahr 2015 planen das Ars Electronica Center und die Stadt Linz einen weiteren Investitionsschub. Bis 2020 soll der Ausstellungsbereich im AEC neu gestaltet werden.

Je 1,5 Millionen Euro nehmen Stadt Linz und Ars Electronica Center in die Hand, um die Attraktivität des Hauses zu sichern. Das inhaltliche Konzept für die neue Dauerausstellung wird im Laufe dieses Jahres entwickelt, zwischen Jänner und April 2019 soll die bauliche Umsetzung erfolgen.

Eröffnung für Ende Mai/Anfang Juni 2019 geplant

Die Eröffnung der neuen Schau ist für Ende Mai/Anfang Juni 2019 geplant, so Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ): "Es ist eindeutig, dass seit dem Jahr 2009 zwar kleine Veränderungen im Ausstellungsbereich des AEC stattgefunden haben, wir aber jetzt einen Relaunch brauchen. Wenn man Museum der Zukunft sein will, kann man nicht zehn Jahre alte Ausstellungen haben.“

Nicolas Ferrando/Lois Lammerhuber

550.000 Besucher im Vorjahr

Rund 550.000 Besucher verzeichnete das Ars Electronica Center im vergangenen Jahr, Ars Electronica Festival und die Schau „Ars Electronica in Berlin“ miteingerechnet. Damit ist das AEC das meistbesuchte Museum in Oberösterreich. Starke Zuwächse verzeichnet auch der Prix Ars Electronica: Die Anzahl der Einreichungen stieg in den vergangenen vier Jahren von 2.700 auf 3.700.

Link: