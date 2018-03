FH OÖ steigert Umsatz auf 20 Mio. Euro

Mit einer weiteren Umsatzsteigerung um 13,5 Prozent auf fast 20 Millionen Euro kann die FH OÖ für das vergangene Jahr aufwarten. Auch die Einnahmen aus der Industrie und die Zahl der Gesamtprojekte seien 2017 gestiegen, heißt es.

Beinahe so erfolgreich wie Marcel Hirscher, nur eben im Forschungsbereich sei die Fachhochschule in OÖ, scherzte Landeshauptmannstellvertreter, Wirtschafts- und Forschungsreferent Michael Strugl (ÖVP). Denn in den letzten zehn Jahren habe man inzwischen zum achten Mal den ersten Platz unter den heimischen Fachhochschulen errungen. Mehr als 600 Unternehmen und Institutionen haben im Vorjahr mit der Fachhochschule OÖ kooperiert. 99 Prozent ihrer FH-Absolventen finden praktisch sofort einen Job, so Strugl.

FH OÖ

400 Projekte abgewickelt

Im Vorjahr seien mehr als 400 Projekte abgewickelt und ebenfalls mehr als 400 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht worden. Einer der Themenschwerpunkte der Zukunft ist unter anderem der Einsatz von pflanzlichen Wirkstoffen bei der Erzeugung von Futtermitteln für Nutztiere, aber auch für die Produktion hochwirksamer Medizin für die Menschen, so der Geschäftsführer der FH OÖ, Gerald Reisinger. An den vier Fakultäten in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels sind derzeit 5.900 Studierende in Ausbildung.

