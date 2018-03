Posträuber von Laakirchen gefasst

Der Posträuber von Laakirchen (Bezirk Gmunden) ist gefasst. Wie am Donnerstag bekannt wurde, handelt es sich um einen 40-Jährigen aus Laakirchen.

Er soll für den Raub am Mittwoch kurz vor Mittag verantwortlich sein. Ob das auch für den Überfall auf diese Post im Dezember gilt, werde derzeit geprüft, so die Ermittler.

„Hände hoch“

Der Mann war kurz nach 11.30 Uhr in die Post-Filiale in Laakirchen. Er bedrohte die beiden Angestellten mit einer Pistole, sagte „Hände hoch“ und verlangte Geld. Dann stürmte er mit der Beute, die er in seine Jackentasche gestopft hatte, aus dem Postamt und fuhr mit einem Auto, indem ein Fluchthelfer gewartet haben dürfte, davon. Verletzt wurde niemand. Auch ein Kunde erlebte den Überfall mit.

