Internationale Künstler bei Nextcomic Festival

Ab Donnerstag werden Linz, Steyr, Alkoven, Traun und Steyrermühl wieder zu Zentren der Comic-Kunst: Zum Festival „NEXTCOMIC“ kommen Künstler aus Japan, Litauen, Italien, Deutschland und natürlich Österreich.

Das ist der Traum der vielen Künstler in diesem Genre: von ein paar hingekritzelten Linien leben – und das kann Nicolas Mahler aus Wien, der als Star unter der Comic-Künstlern gilt. Einen Namen machte er sich nicht nur mit Comics sondern auch mit Witzen, Illustrationen und einem Blog – und das nicht nur auf Deutsch sondern auch Englisch und Französisch. Seine Arbeiten sind im zweiten Stock der Sinnesrausch-Ausstellung zu sehen.

Nicolas Mahler

Weiterer Star ist der Deutsche Ralf König, der seine Bücher bis dato sieben Millionen Mal verkauft hat und das in 18 Sprachen. Er engagiert sich gegen die Vorurteile, die gegenüber homosexuellen Menschen bestehen und zeigt in der Schule des Ungehorsams in der Linzer Tabakfabrik religionskritische Geschichten.

Ralph König

Fünf Veranstalungsorte

Die Besucher erwartet die ganze Bandbreite der Comic-Kunst, von Illustrationen, Karikaturen, Cartoons, Graffitis bis zu Animationsfilmen. Bei dem Festival werden fünf Veranstaltungsorte eingebunden: in Alkoven, im Institut Hartheim geht es um den „Nationalsozialismus im Comic“ und im KV Röda in Steyr um Arbeiten für Punkrockbands. Interessierte können sich im Papiermachermuseum in Steyrermühl versuchen und die Galerie der Stadt Traun steht ganz im Zeichen von Illustrationen im Mangastil.

NEXTCOMIC

Festivalzentrum ist Linz

Im Festivalzentrum im OÖ Kulturquartier werden Künstler und Künstlerinnen Themen der Ausstellung „Alice im Wunderland“ interpretieren. Außerdem sind Veranstaltungen an zahlreichen Orten in der Innenstadt geplant.

Zu den 42 Programmpunkten (Lesungen, 24-Stunden-Comic-Zeichnen, Comic-Spiele, Comicbörse und Büchertische) kommen unter anderem der Filmemacher Peter Patzak, die japanische Künstlerin Maya Yoneshou und die Schauspielerin Maxi Blaha, die das Nextcomic Festival am Donnerstag um 18.00 Uhr im Kulturquartier eröffnet wird.

