Mann fiel in Kremsfluss

In Neuhofen an der Krems (Bezirk Lind Land) ist ein Mann am Montagnachmittag in den Fluss gefallen, so die Einsatzkräfte. Der Mann wurde aus dem Wasser geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Es waren Spaziergänger, die gegen 15.30 Uhr auf „eine im Wasser treibende Person“ aufmerksam geworden waren und die Einsatzkräfte informierten. 30 Helfer der Feuerwehr, außerdem Rettungsteams und Notarzt sowie Anrainer halfen, den Mann aus der Krems zu holen.

laumat.at / Matthias Lauber

Wasser ist lebensbedrohlich kalt

Um diese Jahreszeit habe das Wasser um die zehn Grad, „was für den Menschen lebensbedrohlich werden kann“, so Jürgen Karlböck von der Feuerwehr Neuhofen an der Krems gegenüber Radio Oberösterreich am Abend. Wie es dazu gekommen war, war noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch über den Zustand des Geretteten gab es vorerst keine Auskünfte.